x
29 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июля 2025
|
29 июля 2025
|
последняя новость: 08:58
29 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Смотрич подписал указ о засухе

Климат
Минфин
Сельское хозяйство
время публикации: 29 июля 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 08:16
Смотрич подписал указ о засухе
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о засухе, дающий израильским фермерам право на компенсацию ущерба.

Фактически указ должен был быть подписан еще несколько недель назад, однако в минфине не могли найти источник финансирования компенсации.

Фермеры смогут подавать заявления на получение компенсации за период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года после утверждения указа финансовой комиссией Кнессета.

Из-за засушливой зимы и аномально жаркого лета, в результате которого уровень воды в Кинерете снижается, в среднем, на один сантиметр в день, возле пляжа Мааган впервые за последние годы стал виден остров.

Этот остров, считающийся символом засухи, расположен на дне Кинерета на расстоянии примерно 50 метров от берега. В последний раз его было видно в 2020 году. Сделанные Ассоциацией городов Кинерета съемки с дрона демонстрируют, что остров вновь начал появляться над водой, он уже покрылся береговой растительностью, и птицы начали вить на нем гнезда.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

Символ засухи: в Кинерете у пляжа Мааган впервые за пять лет появился остров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025

Метеорологи предупреждают, что Израиль ждет экстремальная жара, засуха и наводнения