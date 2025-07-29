Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о засухе, дающий израильским фермерам право на компенсацию ущерба.

Фактически указ должен был быть подписан еще несколько недель назад, однако в минфине не могли найти источник финансирования компенсации.

Фермеры смогут подавать заявления на получение компенсации за период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года после утверждения указа финансовой комиссией Кнессета.

Из-за засушливой зимы и аномально жаркого лета, в результате которого уровень воды в Кинерете снижается, в среднем, на один сантиметр в день, возле пляжа Мааган впервые за последние годы стал виден остров.

Этот остров, считающийся символом засухи, расположен на дне Кинерета на расстоянии примерно 50 метров от берега. В последний раз его было видно в 2020 году. Сделанные Ассоциацией городов Кинерета съемки с дрона демонстрируют, что остров вновь начал появляться над водой, он уже покрылся береговой растительностью, и птицы начали вить на нем гнезда.