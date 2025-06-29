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Экономика

Цены на бензин вырастут на одну агору на литр при самообслуживании

Цены
время публикации: 29 июня 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 15:33

В ночь на 1 июля цены на нефтепродукты, находящиеся под контролем государства, будут повышены в рамках ежемесячной корректировки – однако значительно меньше, чем выросли цены на нефть на фоне войны с Ираном.

По сообщению министерства энергетики, в ночь на вторник, 1 июля, минимальная цена за литр бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит 7,15 шекеля – что всего на одну агору меньше по сравнению с предыдущей корректировкой. Доплата за обслуживания составит 24 агоры за литр, включая НДС, без изменений.

Отметим, что цена на бензин с октановым числом 95 в Израиле устанавливается, среди прочего, на основе средней цены бензина в портах юга Европы за пять рабочих дней, предшествующих двум последним торговым дням месяца. В июне этими рабочими днями являются 19 и 23-26 июня, поскольку последними днями торгов в июне будут 27 и 30 июня.

19 июня цены на нефть достигли пика и торговались в районе 80 долларов за баррель. 23 июня началось резкое снижение и утром 24 баррель нефти стоил уже меньше 70 долларов. Тем не менее, это все еще существенно выше 62 долларов, которые стоил баррель нефти, когда устанавливалась цен на бензин в конце мая. С учетом вступления в силу прекращения огня можно ожидать, что снижение цен на нефть продолжится в ближайшие несколько дней. Однако скорее всего среднее арифметическое за пять дней все равно будет выше майского показателя.

Другим важным фактором является курс доллара по отношению к шекелю. При определении цены на бензин берется официальный курс доллара в день до последних двух дней торгов.

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