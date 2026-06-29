Кнессет обсудит на закрытом заседании прекращение выплат российских пенсий репатриантам

Комиссия Кнессета по алие, абсорбции и диаспоре провела в понедельник, 29 июня, повторное заседание по вопросу реализации пенсионных прав репатриантов, имеющих право на пенсии из России и других стран бывшего СССР.

Как отмечает пресс-служба комиссии, с 2025 года выплаты частных пенсий из России перестали поступать в израильскую банковскую систему. По данным Банка Израиля, большинство выплат в 2025 году поступило в январе, затем были лишь единичные переводы, а в последнем квартале 2025 года они полностью прекратились.

Согласно проверке израильских банков, переводы были остановлены на этапе между "Газпромбанком" в России и "Газпромбанком" в Люксембурге после включения российского "Газпромбанка" в санкционные списки США.

Представитель МИД Израиля Алекс Гольдман сообщил комиссии, что Израиль продолжает диалог с российской стороной, однако Москва предлагает переводить пенсии в местной валюте, а не в долларах, как предусматривалось ранее. Для этого Россия требует предоставить персональные данные получателей пенсий, которые Израиль, по словам представителя МИДа, передать не может. После обмена официальными письмами между Израилем и Россией продвижения в решении вопроса пока нет.

Председатель комиссии, депутат Гилад Карив ("Демократим"), заявил, что речь идет не только о технической, но и о дипломатической проблеме. По его словам, недопустима ситуация, при которой иностранное государство препятствует поступлению денег гражданам Израиля. Карив потребовал создать специальную межведомственную рабочую группу с участием всех relevantных министерств и ведомств, которая займется как техническими, так и политико-дипломатическими аспектами проблемы.

Депутат Евгений Сова (НДИ) заявил, что кризис необходимо решать на основе соглашения 2016 года и путем серьезных дискретных переговоров. По его данным, более 50 тысяч выходцев из России в Израиле уже более четырех лет не получают положенные им пенсии, и многие находятся в тяжелом материальном положении.

По итогам заседания Карив сообщил, что на следующей неделе комиссия проведет закрытое заседание по этому вопросу. Он потребовал участия в нем представителей МИДа на уровне заместителя гендиректора, а также передачи вопроса в канцелярию премьер-министра, чтобы выяснить степень ее вовлеченности в урегулирование кризиса.