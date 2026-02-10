900 пенсионеров умерли, не дождавшись пенсий из России: проблема в бюрократии

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством и.о. председателя комиссии Евгения Совы ("Наш дом Израиль") провела во вторник заседание по теме реализации пенсионных прав репатриантов, имеющих право на выплату пенсии из России и стран бывшего СССР.

В соответствии с озвученными на заседаниями данными, развязанная Россией против Украины война привела к трудностям с переводом пенсий получателям, живущим в Израиле. Во многих случаях ситуацию удалось урегулировать, и был найден способ, позволивший пожилым людям продолжать получать пенсии. Однако начиная с 2025 года оказался заблокирован и этот маршрут. Трудности с переводом средств, возникшие с февраля 2022 года, затрагивают около 17 тысяч человек, получающих пенсию при посредничестве Института национального страхования ("Битуах Леуми").

Проводивший заседание депутат Евгений Сова подчеркнул: "Речь идет о репатриантах, которые всю жизнь работали, а сегодня их пенсионные права нарушаются из-за бюрократических сбоев. Это не рок судьбы и не частная проблема – это ответственность государства. Я требую ответа от министерства иностранных дел в течение двух недель".

Сова пообещал, что он будет инициировать повторные заседания до полного достижения результата. "Это честно заработанные деньги, и они по праву принадлежат людям", – подчеркнул депутат. Он отметил, что за последние полгода скончались более 900 человек, и они уже не смогут получить деньги, на которые работали всю свою жизнь.

Представитель министерства иностранных дел Алекс Гольдман-Шейман сообщил, что МИД и посольство Израиля в Москве продолжают предпринимать шаги для продвижения решений по вопросу выплаты пенсий из России. "В августе прошлого года в России предложили схему перевода пенсий 17 тысячам получателей, – сообщил он. – Состоялась встреча министра иностранных дел Израиля с российским послом, на которой было сказано, что с их стороны получены все согласования и они продвигают перевод, но пенсионные средства до сих пор не были перечислены. На прошлой неделе мы вместе с посольством вновь провели встречу, чтобы понять, где "затор" и почему средства не доходят до получателей в Израиле. Мы пытаемся решить проблему разными путями, включая возможность переводить пенсионные средства получателям в евро, а не в долларах".

Представительница "Битуах Леуми" Левана Эзра подтвердила, что Институт национального страхования еще два с половиной года назад предложил перейти на перевод пенсионных средств в евро. "Битуах Леуми" готов внести любые необходимые изменения, чтобы получать пенсионные выплаты для израильских граждан: речь идет о 32 миллионах долларов, которые они (Россия, – прим. ред.) нам должны. Мы все эти годы предлагали, что Институт национального страхования выплатит деньги получателям, а по завершении бюрократических процедур российский банк проведет взаиморасчет с нами. Пенсионеры уходят из жизни с каждым годом, в результате пенсионные выплаты меняются от квартала к кварталу, поскольку в России пенсию выплачивают по критериям доходов и семейного положения".

Представительница Банка Израиля Мейталь Леви сообщила, что израильские банки не являются стороной процесса перевода пенсионных средств получателям. "В рамках мониторинга, который мы ведем по этой теме, мы отслеживали данные по выплатам частных пенсий, полученных в 2023-2025 годах, и видим снижение как числа пенсионных платежей получателям, так и, как следствие, общей суммы выплат", – отметила она.

В преддверии обсуждения из Банка Израиля сообщили, что начиная с 2025 года в израильские банки перестали поступать пенсии из России по причинам, не связанным с израильскими банками. То же относится к переводу пенсионных средств из России в Израиль через "Битуах Леуми" – начиная с апреля 2022 года. По всей видимости, это связано с трудностями с иностранными банковскими корпорациями в цепочке перевода средств.

Адвокат Ронен Нисим, также представляющий Банк Израиля, напомнил о существовании санкций на перевод средств. "В цепочке перевода существует находящееся под санкциями финансовое учреждение, которое фактически не позволяет переводить деньги из России в Израиль, – отметил он. – Невозможно указать банкам создать какой-то "зеленый коридор", потому что каждый случай рассматривается индивидуально. Наши инструкции для банков таковы: нет тотального отказа, банки обязаны проверять каждый случай отдельно, мы не можем заранее определить весь спектр случаев".

Резюмируя заседание, депутат Евгений Сова заявил, что в начале марта будет проведено дополнительное заседание комиссии по алие и абсорбции, на котором будут заслушаны итоги контактов с российской стороной и даны конкретные ответы по срокам и механизму решения проблемы. "Я очень надеюсь, что этот вопрос действительно будет решен, – отметил Сова. – Пенсионные деньги по праву и справедливости причитаются пенсионерам-репатриантам, прибывшим из стран бывшего СССР, даже если это небольшие суммы. Большинство пожилых репатриантов, которые не получают свои пенсии из России, получают доплату до прожиточного минимума от "Битуах Леуми", и российские пенсии – это деньги, которые принадлежат им по праву. Это деньги, которые причитаются гражданам Израиля, которые также являются гражданами России.