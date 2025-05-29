"Авиационная промышленность" выплатит государству 1,6 миллиарда шекелей дивидендов

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) сообщил, что перевел министерству финансов дивиденд с доходов за 2017-2023 годы в размере 1,6 миллиарда шекелей.

Ранее концерн опубликовал отчет за первый квартал 2025 году, сообщив о росте объема продаж на 12% до 1,6 миллиарда долларов. Чистая прибыль в первом квартале составила 164 миллиона долларов. Портфель заказов концерна составляет 26,1 миллиарда долларов, что позволяет обеспечить концерн бесперебойной работой на 4,3 года вперед.

Напомним, что в марте другой государственный оборонный концерн "Рафаэль" выплатил государству 444 миллиона шекелей дивидендов.