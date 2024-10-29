"Калькалист": налогообложение фондов повышения квалификации снова снято с повестки дня

Инициатива министерства финансов, предусматривавшая введение налогообложения фондов повышения квалификации, исключена из черновика закона о государственном регулировании, сообщает "Калькалист".

Минфин регулярно пытается добиться отмены освобождения фондов повышения квалификации от налогообложения, однако на в этот раз предложение было более умеренным.

В министерстве хотели обложить налогом на доходы от капитала сбережения в фондах начиная с седьмого года, то есть после того, как деньги в фонде становятся доступными для вывода и использования. При этом предлагалось не облагать сбережения налогом, если они в итоге станут частью ежемесячных пенсионных выплат.

Несмотря на это, Всеобщая федерация профсоюзов заблокировала эту инициативу, однозначно дав понять, что не позволит трогать фонды.