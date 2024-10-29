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Экономика

"Калькалист": налогообложение фондов повышения квалификации снова снято с повестки дня

время публикации: 29 октября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 07:24
"Калькалист": налогообложение фондов повышения квалификации снова снято с повестки дня
Flash90

Инициатива министерства финансов, предусматривавшая введение налогообложения фондов повышения квалификации, исключена из черновика закона о государственном регулировании, сообщает "Калькалист".

Минфин регулярно пытается добиться отмены освобождения фондов повышения квалификации от налогообложения, однако на в этот раз предложение было более умеренным.

В министерстве хотели обложить налогом на доходы от капитала сбережения в фондах начиная с седьмого года, то есть после того, как деньги в фонде становятся доступными для вывода и использования. При этом предлагалось не облагать сбережения налогом, если они в итоге станут частью ежемесячных пенсионных выплат.

Несмотря на это, Всеобщая федерация профсоюзов заблокировала эту инициативу, однозначно дав понять, что не позволит трогать фонды.

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