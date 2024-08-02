Delta Airlines продлевает отмену полетов в Израиль

Американская авиакомпания Delta Airlines объявила о продлении отмены полетов в Израиль на неделю до 9 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Напомним, что накануне о продлении отмены полетов до 8 августа объявили все авиакомпании группы Lufthansa.

Пресс-служба управления аэропортов Израиля сообщила, что ситуация в сфере безопасности позволяет продолжать выполнять рейсы в Израиль и из Израиля, и что отмена рейсов авиакомпаниями делается по их собственным причинам.

"Пассажирам рекомендуется учитывать, что их полет в обратном направлении может быть отложен, и находиться на связи со своей авиакомпанией", - говорится в сообщении.