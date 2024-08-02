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Экономика

Delta Airlines продлевает отмену полетов в Израиль

время публикации: 02 августа 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 08:44
Delta Airlines продлевает отмену полетов в Израиль
Flash90/Yossi Aloni

Американская авиакомпания Delta Airlines объявила о продлении отмены полетов в Израиль на неделю до 9 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Напомним, что накануне о продлении отмены полетов до 8 августа объявили все авиакомпании группы Lufthansa.

Пресс-служба управления аэропортов Израиля сообщила, что ситуация в сфере безопасности позволяет продолжать выполнять рейсы в Израиль и из Израиля, и что отмена рейсов авиакомпаниями делается по их собственным причинам.

"Пассажирам рекомендуется учитывать, что их полет в обратном направлении может быть отложен, и находиться на связи со своей авиакомпанией", - говорится в сообщении.

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