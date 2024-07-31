Авиакомпании United, Delta Airlines и British Airways отменили полеты в Израиль

Авиакомпании United, Delta Airlines и British Airways приостанавливают полеты в Израиль с четверга, 1 августа. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

Авиакомпания United уведомила своих пассажиров в среду, 31 июля, о том, что она отменяет рейсы в Израиль и из него, которые должны были совершаться в ближайшие дни.

Delta Airlines сообщила о приостановке полетов в Израиль как минимум на 48 часов.

Рейсы американских авиакомпаний из Нью-Йорка в Тель-Авив, по данным "Кан", отменены как минимум до 6 августа.

После сообщений о ликвидации в Тегеране Исмаила Ханийи вслед за ликвидацией в Бейруте советника Насраллы в социальных сетях появились сообщения об отмене авиарейсов в Израиль из опасений ракетных обстрелов. Министерство транспорта и Управление аэропортами заявляли, что это не так, и аэропорт Бен-Гурион продолжает работать в штатном режиме. Однако отмена рейсов самими авиакомпаниями не зависит от готовности аэропорта принимать и отправлять самолеты.