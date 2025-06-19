Нетаниягу о высокой цене войны: "Моя семья не исключение, мой сын свадьбу отменил"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу посетил в четверг, 19 июня, беэр-шевскую больницу "Сорока", куда попала иранская баллистическая ракета. Напомним, в результате утреннего залпа примерно 30 ракет из Ирана по всей стране ранения получили более 200 человек, свыше 70 пострадали в Беэр-Шеве.

Выступая перед собравшимися, премьер-министр сообщил, что днем ранее он беседовал с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что в рамках партнерства Израиль и США поставили две цели – ликвидация ядерной угрозы из Ирана и ликвидация угрозы баллистических ракет. "Возможно, в ходе этого пошатнется иранский режим, но освобождение Ирана от аятолл зависит, прежде всего, от иранского народа", – заявил глава правительства.

Отвечая на вопрос об отмене свадьбы его сына Авнера, Нетаниягу ответил: "У войны существует и личная цена, люди страдают, некоторые люди погибают. Каждый из нас платит личную цену, это не обошло стороной и мою семью. Это уже второй раз, когда мой сын Авнер отменяет свадьбу. Моя жена – героиня, она платит эту личную цену много лет, которые я веду борьбу с Ираном".