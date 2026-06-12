"Эльбит" создает в Германии СП по производству барражирующих боеприпасов для Бундесвера

Глава концерна "Эльбит Маарахот" Бецалель Махлис подписал на авиасалоне в Берлине меморандум о взаимопонимании по производству барражирующего боеприпаса SkyStriker с целью предложить его вооруженным силам Германии.

В рамках проекта "Барражирующий боеприпас большой дальности" Бундесвер намерена закупить боеприпасы, способные поражать цели на дальности 200-300 километров. Реализация проекта ожидается через несколько месяцев.

"Эльбит" будет сотрудничать с немецкой компанией Diehl Defence, которая уже производит в Германии ракеты Spike совместно с израильским концерном "Рафаэль" и артиллерийские системы совместно с "Эльбит".

По условиям партнерства, производство распределяется поровну – 50 на 50. Компании отмечают, что серийное производство может начаться в Германии уже через 36 месяцев после запуска программы.

В рамках разделения труда Diehl будет отвечать за производство боевых частей и пусковых установок, тогда как "Эльбит" и ее германская дочерняя компания займутся производством авиационной платформы – как в Израиле, так и в Германии. Первые системы будут произведены в Израиле сразу после подписания контракта – до момента развертывания производственной линии в Германии.

Одним из главных преимуществ SkyStriker является возможность его запуска из реактивных артиллерийских систем PULS, которые Германия намерена закупить на миллиарды. БПЛА автономно наводится на цель и способен пикировать на неё на скорости до 550 км/ч. Масса боевой части составляет 5-10 кг.