Экономика

"Эльбит" модернизирует армию одной из стран Европы за 1,4 млрд долларов

Оборонка
время публикации: 26 мая 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 10:15
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о заключении крупного контракта с одной из стран Европы на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Контракт, рассчитанный на пять лет, предусматривает комплексную программу модернизации вооруженных сил страны-заказчика.

Согласно сообщению, программа охватывает широкий спектр передовых решений для повышения маневренности и выживаемости на поле боя. В перечень поставляемых систем входят: автономные беспилотные комплексы, передовые системы радиоэлектронной борьбы, высокоточные боеприпасы для артиллерии и авиационно-наземных ударов, электрооптические системы целеуказания и разведки.

Комплекс призван превратить вооруженные силы заказчика в более современную и интегрированную силу, способную действовать во всех сферах боевого пространства.

