"Штраус" и "Гад" повышают цены на молочную продукцию

Молочная компания "Гад" уведомила розничные сети о повышении цен на свою продукцию в среднем на 3,5%. Новый прейскурант вступит в силу с 16 мая.

Также сегодня о повышении цен на 30% своего молочного ассортимента с 19 мая объявила компания "Штраус". Повышение составит до 4,48%

Накануне о повышении цен на молочную продукцию, не находящуюся под контролем государства, объявила компания "Тнува". Компания "Тара" предупредила о подорожании своей продукции еще в конце апреля.