Сотни детских садов не работают. Минфин потребовал не платить зарплату "заболевшим" воспитательницам

Сотни детских садов по всему Израилю не открылись утром в пятницу, 2 мая, поскольку воспитательницы массово сообщили, что болеют.

В Иерусалиме не работает большинство детских садов. В Беэр-Шеве "заболели" 149 воспитательниц. Десятки "заболевших" – в Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Кфар-Сабе, Реховоте, Рамле, Рамат-Гане, Шоаме, Рош-Аине, Явне.

В Кирьят-Оно вместе с воспитательницами детских садов "заболели" десятки учителей начальных школ. Ожидается, что на следующей неделе к ним присоединятся учителя из других городов.

Внезапная "болезнь" воспитательниц и учителей последовала после того, как суд по трудовым спорам запретил профсоюзу учителей бастовать.

Министерство финансов потребовало от министерства просвещения не оплачивать этот день учителям и воспитателям, не явившимся на работу.