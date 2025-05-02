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Экономика

Сотни детских садов не работают. Минфин потребовал не платить зарплату "заболевшим" воспитательницам

время публикации: 02 мая 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 09:13
Сотни детских садов не работают. Минфин потребовал не платить зарплату "заболевшим" воспитательницам
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотни детских садов по всему Израилю не открылись утром в пятницу, 2 мая, поскольку воспитательницы массово сообщили, что болеют.

В Иерусалиме не работает большинство детских садов. В Беэр-Шеве "заболели" 149 воспитательниц. Десятки "заболевших" – в Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Кфар-Сабе, Реховоте, Рамле, Рамат-Гане, Шоаме, Рош-Аине, Явне.

В Кирьят-Оно вместе с воспитательницами детских садов "заболели" десятки учителей начальных школ. Ожидается, что на следующей неделе к ним присоединятся учителя из других городов.

Внезапная "болезнь" воспитательниц и учителей последовала после того, как суд по трудовым спорам запретил профсоюзу учителей бастовать.

Министерство финансов потребовало от министерства просвещения не оплачивать этот день учителям и воспитателям, не явившимся на работу.

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