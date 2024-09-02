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Экономика

Кнессет утвердил покупку F-15IA

время публикации: 02 сентября 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 21:25
Кнессет утвердил покупку F-15IA
Olivier Fitoussi/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета разрешила министерству обороны давать обязательства на выплату 22,7 миллиарда шекелей на покупку эскадрильи самолетов F-15IA.

Утверждение сделки задерживалось несколько месяцев из-за конфликта между министром финансов Бецалелем Смотричем и министром обороны Йоавом Галантом по поводу назначения комиссии по формированию оборонного бюджета на ближайшее десятилетие.

Напомним, что в июне финкомиссия разрешила давать обязательства на выплату 11,3 миллиарда шекелей для покупки самолетов F-35.

Новые самолеты должны заменить самолеты F-16 и самолеты F-15 старой модификации.

Экономика
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