Кнессет утвердил покупку F-15IA

Финансовая комиссия Кнессета разрешила министерству обороны давать обязательства на выплату 22,7 миллиарда шекелей на покупку эскадрильи самолетов F-15IA.

Утверждение сделки задерживалось несколько месяцев из-за конфликта между министром финансов Бецалелем Смотричем и министром обороны Йоавом Галантом по поводу назначения комиссии по формированию оборонного бюджета на ближайшее десятилетие.

Напомним, что в июне финкомиссия разрешила давать обязательства на выплату 11,3 миллиарда шекелей для покупки самолетов F-35.

Новые самолеты должны заменить самолеты F-16 и самолеты F-15 старой модификации.