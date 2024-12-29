"Эль-Аль" продлевает фиксированные цены на четыре направления

В рамках сотрудничества с министерством экономики и в связи с продолжающимся спросом авиакомпания "Эль-Аль" продлевает политику фиксированных цен на четыре направления на январь и февраль.

Билеты в Афины (Греция) и из Афин в Израиль будут стоить в "Эль-Аль" 299 долларов, в Дубаи (ОАЭ) – 349 долларов и в Вену (Австрия) – 349 долларов, и во Франкфурт – 349 (Германия) долларов.

Напомним, министр экономики Нир Баркат в конце августа вызвал на беседу генеральных директоров авиакомпаний "Эль-Аль", "Исраэйр" и "Аркия", чтобы обсудить высокие цены на авиабилеты.

По итогам этой беседы "Эль-Аль" сообщает о введении твердых сниженных цен на билеты по четырем маршрутам. Министерство экономики, со своей стороны, не будет вмешиваться в ценообразование на авиабилеты по всем остальным маршрутам, обслуживаемым авиакомпаний "Эль-Аль".