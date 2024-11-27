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Экономика

В течение года в субботу вечером не будут ходить поезда

Транспорт
Ракевет Исраэль
время публикации: 27 ноября 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 15:34
В течение года в субботу вечером не будут ходить поезда
Chaim Goldberg/Flash90

Руководство железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" сообщило, что для проведения инфраструктурных работ, начиная с 7 декабря, не будет действовать железнодорожное сообщение на исходе субботы на нескольких участках на севере и на юге Израиля. Этот распорядок будет действовать в течение года.

В частности, по субботним вечерам будет закрыт участок от станции "Хайфа Хоф а-Кармель" до станции "Биньямина", так что добраться без пересадок из Хайфы в Тель-Авив и обратно будет нельзя.

На юге Израиля в субботу вечером не будут работать железнодорожные станции "Мазкерет Батья", "Кирьят-Малахи – Йоав", Кирьят-Гат", "Лахавим – Рахат" и "Беэр-Шева".

В воскресенье утром все вышеперечисленные станции будут начинать работать по обычному графику. По пятницам их работа будет прекращаться в 12:00, а не в 15:00.

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