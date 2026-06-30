Бюджет выделен, проблема не решена: в Иерусалиме не хватает 1460 классов для арабов

Несмотря на выделение специального бюджета на строительство школ в арабских районах Иерусалима, к началу нового учебного года будут открыты лишь 77 новых учебных классов, тогда как нехватка оценивается в 1461 класс.

Как сообщает новостная служба "Кан", в августе 2023 года правительство продлило пятилетнюю программу развития арабских кварталов Иерусалима, в рамках которой на сокращение разрыва в сфере образования и ликвидацию нехватки школьных классов было выделено 800 миллионов шекелей.

Однако почти три года спустя темпы строительства остаются значительно ниже запланированных. Программа предусматривает создание 1200 новых учебных классов, но реализация существенно отстает от графика.

В последние годы муниципалитет изымал земельные участки и переселял жителей для строительства школ, однако процедуры согласования проектов и само строительство продвигаются медленно.

В качестве примера приводится школа для детей с особыми потребностями в Шейх-Джаррахе. Ради ее строительства в 2022 году были выселены семья и теплица, однако работы до сих пор не начались. Одновременно муниципалитет продвигает строительство школы для мальчиков на территории профессионального колледжа UNRWA в Кафр-Акабе, расположенном за разделительным барьером.

Исследователь НКО "Ир Амим" Авив Татарски заявил, что муниципалитет "не решает проблему острой нехватки учебных классов, которая существует уже многие годы", а использует необходимость строительства школ как основание для изъятия палестинских земель, выселения семей и теперь также для действий против UNRWA. По его словам, вместо закрытия колледжа, где обучаются сотни студентов, муниципалитет мог давно построить образовательный кампус в Кафр-Акабе.

В муниципалитете Иерусалима заявили, что за последние годы в Восточном Иерусалиме были открыты 115 новых образовательных учреждений, включая школы и детские сады, размещенные как в новых, так и в арендованных зданиях.

По данным муниципалитета, в ближайшие пять лет планируется строительство 1200 новых учебных классов, включая два крупных проекта — образовательные кампусы в Шуафате и в Кафр-Акабе.

Что касается школы для детей с особыми потребностями в Шейх-Джаррахе, в муниципалитете сообщили, что после начала работ на участке были обнаружены древние захоронения, из-за чего потребовались срочные археологические раскопки и поиск технических решений совместно с Управлением древностей. Ожидается, что строительство возобновится в течение трех месяцев, а школа откроется в 2028 году.