Французский парламент принял законопроект против компаний Shein и Temu

Французский парламент окончательно одобрил закон, направленный против ультрабыстрой моды, сообщает France24. Документ, который обсуждался более двух лет, прежде всего затрагивает китайские онлайн-платформы Shein, Temu и AliExpress. Его цель – сократить экологический ущерб от массового производства дешевой одежды и стимулировать более ответственное потребление.

Закон вводит специальные критерии, по которым компании будут относить к категории "ультрабыстрой моды". Основными признаками станут огромный ассортимент новых товаров и настолько низкие цены, что ремонт одежды становится экономически бессмысленным. Конкретные пороговые значения позже определит правительство.

Для компаний, подпадающих под действие закона, предусмотрены финансовые санкции за каждую проданную вещь. Размер сборов будет постепенно увеличиваться и к 2030 году сможет достигать 20 евро за единицу товара, однако не превысит половины стоимости изделия до уплаты налогов. Полученные средства направят на развитие систем переработки текстиля, ремонта одежды и поддержку более экологичных производителей. Кроме того, закон запрещает рекламу брендов ультрабыстрой моды, в том числе через блогеров и инфлюенсеров. Интернет-магазины также должны будут размещать напоминания о необходимости разумного потребления, повторного использования и ремонта вещей. Однако Европейская комиссия уже выразила сомнения, соответствует ли запрет рекламы законодательству ЕС, поэтому его применение может столкнуться с юридическими трудностями.

Во время обсуждения законопроект значительно смягчили. В результате его действие не распространяется на многие европейские сети, включая Zara, H&M и Kiabi, что вызвало критику со стороны экологических организаций и части депутатов. По их мнению, документ утратил значительную часть первоначальных амбиций и сосредоточился главным образом на крупнейших азиатских маркетплейсах.

Несмотря на это, французские власти считают принятие закона важным шагом в борьбе с негативными последствиями индустрии сверхдешевой одежды. Франция стала одной из первых стран Европы, принявших отдельное законодательство, специально регулирующее сектор ультрабыстрой моды.