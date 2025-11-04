После скандала во Франции Shein прекращает продажу секс-кукол

Онлайн-ритейлер Shein сообщил, что запрещает продажи на своей платформе любых секс-кукол и разрывает сотрудничество с компаниями, которые использовали интернет-магазин для торговли секс-куклами, изображающими маленьких девочек.

"Мы не пойдем ни на какие уступки, когда речь идет об эксплуатации детей. Они были размещены другими компаниями, использующими нашу платформу, но я воспринял это лично. Мы найдем источники и примем решительные меры против тех, кто несет ответственность", – цитирует BBC главу компании Дональда Танга.

"Описание этих продуктов и отведенное им место в каталоге практически не оставляет сомнений, что речь идет о детской порнографии", – отметило несколько дней назад Генеральное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством.

Согласно прокуратуре Парижа, обращение касалось не только Shein, но и онлайн-ритейлеров Ali Express, Temu и Wish. Расследование передано агентству по борьбе с насилием против несовершеннолетних.

Напомним, что только в 2025 году во Франции на Shein было наложено три штрафа общей суммой 191 миллион евро за незаконное использование Cookies, публикацию ложной рекламы, введение потребителей в заблуждение и сокрытие информации о потенциально вредных товарах.