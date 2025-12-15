ЕС вводит единый налог на посылки из-за пределов блока стоимостью ниже 150 евро

Страны Европейского союза утвердили введение налога в размере 3 доллара на посылки из не входящих в блок стран стоимостью ниже 150 евро.

Решение, которое вступит в силу с 1 июля 2026 года, направлено в первую очередь против китайских гигантов интернет-торговли, таких как Shein и Temu.

Объем импорта в ЕС малых посылок вырос с 1,4 миллиарда евро в 2022 году до 2,3 миллиарда евро в 2023 году и до 4,6 миллиарда евро в 2024 году. Ожидается, что в 2025 году, когда США закрыли свой рынок для беспошлинного китайского импорта, эта сумма опять существенно вырастет из-за активной переориентации китайских экспортеров на открытые рынки.

Напомним, что в Израиле напротив продвигается увеличение безналогового импорта с 75 долларов до 150 долларов.