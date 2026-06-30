Цены на золото в июне 2026 года: худший месяц с 2008 года

Цена золота в июне упала примерно на 12,7%, что стало самым сильным месячным снижением с октября 2008 года, сообщает Reuters. Утром 30 июня спотовая цена золота снижалась на 1,5%, до 3957,74 доллара за тройскую унцию; августовские фьючерсы на золото в США также находились под давлением.

Главной причиной падения стало укрепление доллара и пересмотр ожиданий по ставкам Федеральной резервной системы США. На фоне опасений, что инфляционное давление сохранится, инвесторы стали закладывать более жесткую политику ФРС. Для золота это негативный фактор: металл не приносит процентного дохода, поэтому при высоких ставках и сильном долларе его привлекательность снижается.

Давление на золото усилилось после того, как в июне оно уже опускалось ниже психологически важной отметки в 4000 долларов за унцию. Аналитики ING снизили прогнозы по золоту на вторую половину 2026 года, ожидая более слабую динамику на фоне сильного доллара и сигналов ФРС о жесткой политике.

При этом золото остается существенно дороже, чем годом ранее, после рекордного ралли начала 2026 года. Однако июнь показал, что в условиях сильного доллара и ожиданий повышения ставок даже геополитическая напряженность не гарантирует спроса на золото как на "тихую гавань".