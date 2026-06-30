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Экономика

Нефть дешевеет на фоне ожиданий переговоров по Ирану и восстановления трафика через Ормуз

Нефть и газ
Цены
время публикации: 30 июня 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 07:21
Нефть дешевеет на фоне ожиданий переговоров по Ирану и восстановления трафика через Ормуз
AP Photo/Martin Meissner

Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий возможных контактов по иранскому кризису в Дохе и признаков постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив. По данным Reuters, августовские фьючерсы на Brent подешевели на 1,03%, до 72,40 доллара за баррель, а WTI – на 0,66%, до 70,32 доллара за баррель.

Речь идет уже не только о снятии военной премии с цен: текущие котировки Brent находятся ниже уровней, зафиксированных до начала войны с Ираном. Еще 24 июня Reuters писал, что Brent закрылась на минимуме с периода до начала войны, а 30 июня цена опустилась еще ниже.

При этом "довоенный уровень", о котором говорят аналитики, относится прежде всего к физическим поставкам и трафику через Персидский залив. Goldman Sachs оценивает, что при сохранении нынешних темпов восстановления потоки из Персидского залива могут вернуться к довоенному уровню около 23 млн баррелей в день уже к началу июля.

Участники рынка сохраняют осторожность из-за продолжающихся атак на суда, неопределенности вокруг переговоров и заявлений Ирана о намерении добиваться изменения маршрутов движения через Ормузский пролив.

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