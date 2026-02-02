x
Экономика

Золото подешевело на 1000 долларов, цены на серебро рухнули на треть

Инвестиции
время публикации: 02 февраля 2026 г., 07:33 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 07:33
Золото подешевело на 1000 долларов, цены на серебро рухнули на треть
AP Photo/Mike Groll

За минувшие выходные на рынках произошел резкий обвал цен на драгметаллы. Стоимость унции золота, достигшая к пятнице пикового значения в районе 5600 долларов за унцию, торгуется в понедельник в районе отметки в 4580 долларов за унцию.

Цены на серебро снизились более чем на 30% с района 120 долларов за унцию в район 78 долларов за унцию.

Следует отметить, что эти цены все еще значительно выше цен на драгметаллы годичной давности.

По оценкам аналитиков, темпы роста цен на золото и серебро в последние недели превысили темпы реального спроса. Фактически цены были разогнаны китайскими спекулянтами, после чего в пятницу имела место фиксация прибылей.

