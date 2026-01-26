x
26 января 2026
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 07:38
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цены на драгметаллы продолжают бить рекорды

Биржа
время публикации: 26 января 2026 г., 06:30 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 06:30
Цены на драгметаллы продолжают бить рекорды
AP Photo/Mike Groll

Биржевые цены на золото, серебро и платину обновили исторические максимумы на фоне роста спроса и повышенной нервозности инвесторов, сообщает Reuters.

Золото впервые в истории поднялось выше $5000 за тройскую унцию, обновив рекорд – $5092,71; серебро – до $108,91, платина – до $2891,6 за унцию.

По оценкам аналитиков, спрос на драгметаллы подпитывают геополитическая неопределенность, опасения вокруг торговых конфликтов и ослабление доллара.

Reuters также отмечает структурные факторы: продолжаются покупки золота центральными банками и растут притоки в ETF (биржевой фонд – Exchange-Traded Fund), ориентированные на золото.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 января 2026

Цены на драгметаллы снова бьют рекорды
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 декабря 2025

Цены на золото превысили $4,5 тысячи за унцию