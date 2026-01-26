Цены на драгметаллы продолжают бить рекорды

Биржевые цены на золото, серебро и платину обновили исторические максимумы на фоне роста спроса и повышенной нервозности инвесторов, сообщает Reuters.

Золото впервые в истории поднялось выше $5000 за тройскую унцию, обновив рекорд – $5092,71; серебро – до $108,91, платина – до $2891,6 за унцию.

По оценкам аналитиков, спрос на драгметаллы подпитывают геополитическая неопределенность, опасения вокруг торговых конфликтов и ослабление доллара.

Reuters также отмечает структурные факторы: продолжаются покупки золота центральными банками и растут притоки в ETF (биржевой фонд – Exchange-Traded Fund), ориентированные на золото.