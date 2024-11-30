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Экономика

Цены на кофе выросли до рекордного уровня

Потребление
время публикации: 30 ноября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 21:22
Цены на кофе выросли до рекордного уровня
AP Photo/Hau Dinh

Фьючерсы на зерна кофе сорта "арабика" на товарно-сырьевой бирже ICE достигли сегодня отметки в 3,35 долларов за фунт, что является историческим максимумом с 1977 года.

За последние 12 месяцев "арабика" подорожала на 71%.

Причина роста цен на кофе – низкий урожай в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, где все еще ощущаются последствия прошлогодней засухи

Экономика
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