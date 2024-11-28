Управление тылом сняло ограничение на проведение массовых мероприятий в ряде районов

В четверг, 28 ноября, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом объявило о снятии ограничений на количество участников при проведении массовых мероприятий главным образом в центре страны.

Изменения касаются округов Шфела, Яркон, Дан, Шарон, Самария, Менаше, Вади-Ара, Кармель и Амаким.

Остальные инструкции остались без изменений.

В населенных пунктах "на линии противостояния", на севере и на юге Голанских высот по-прежнему не будут работать учебные заведения.

В Верхней Галилее, в Хайфе, Кирьят-Ате, Кирьят-Бялике, Кирьят-Яме, Кирьят-Моцкине, Нешере, в части населенных пунктов округа Звулун, Кфар Бялике разрешена работа учебных заведений, если в них есть бомбоубежища.