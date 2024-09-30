Банк "Апоалим": снижение кредитного рейтинга Израиля на две ступени было чрезмерным

Аналитики банка "Апоалим" в коммюнике для своих клиентов назвали решение рейтингового агентство Moody's снизить кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени чрезмерным, и спрогнозировали повышение рейтинга сразу после окончания военных действий.

"Рейтинговое агентство Moody's удивило в конце недели, решив понизить кредитный рейтинг Израиля на две ступени до уровня Baa1. Moody's ранее предупреждало, что расширение войны в Ливане приведет к снижению рейтинга, но большинство экономистов предполагали, что оно ограничится одной ступенью", - отмечается в коммюнике.

В банке подчеркивают, что рейтинг Baa1 обычно характерен для стран гораздо менее богатых и развитых, чем Израиль, за исключением Испании, государственный долг которой составляет 106% (у Израиля около 70%).

"Трудно спорить с кредитным рейтингом страны, находящейся в состоянии войны, поскольку спектр возможных сценариев широк. Тем не менее, мы склонны полагать, что, когда война закончится, экономические показатели Израиля будут оправдывать повышение кредитного рейтинга, даже если государственный долг продолжит расти", - подчеркивают аналитики.