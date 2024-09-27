Ожидается, что Moody`s вновь снизит суверенный кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's, как ожидается, объявит в пятницу вечером о понижении кредитного рейтинга Израиля – второй раз с начала года.

В качестве причин этого решения специалисты Moody's назовут эскалацию на севере страны и тот факт, что минфин не предпринял каких-либо существенных шагов для снижения бюджетного дефицита.

В феврале уже снижало кредитный рейтинг Израиля до уровня А2 с негативным кредитным прогнозом, в апреле решение о снижении кредитного рейтинга Израиля приняло агентство S&P.

В августе решение о снижении кредитного рейтинга Израиля приняло международное рейтинговое агентство Fitch. Тем не менее, позднее представители агентства Moody's выразили уверенность, что эскалация напряженности между Израилем и "Хизбаллой" не перерастет в полномасштабную войну, но это было до "атаки пейджеров".