"Битуах Леуми" меняет схему помощи родителям, воспитывающим осиротевших при терактах
Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал сообщение об изменении системы помощи семьям, воспитывающим сирот, оба родителя которых были убиты при теракте. В соответствии с новыми условиями, которые были опубликованы для возражений общественности на государственном портале "Тазкирим", будет увеличен размер финансовой помощи от государства для семей, воспитывающих осиротевших в результате терактов детей.
Если в настоящее время семья, взявшая на попечение двоих несовершеннолетних сирот, чьи родители были убиты в теракте, имеет право в первый год на выплату в размере фактической потери дохода или средней заработной платы по стране (наивысшее из двух) для каждого из двоих родителей.
Семья с двумя сиротами в возрасте до трех лет имеет право на полторы суммы потери дохода или средней заработной платы – один родитель получает полную сумму, второй – половину. Семья с двумя сиротами в возрасте до семи лет в настоящее время имеет право на выплату только одному из родителей в размере потери дохода или средней зарплаты (наивысшее из двух), а семья с одним сиротой старше восьми лет имеет право на компенсацию половины от суммы потерянного дохода одного из родителей или половину средней заработной платы.
В связи с тем, что после "черной субботы" 7 октября и в связи с войной возникло множество ситуаций гибели обоих родителей в результате терактов, было принято решение об увеличении помощи.
После того, как поправки вступят в силу, семья, воспитывающая одного сироту, будет иметь право в первый год на 150% от фактической потери дохода или от средней зарплаты, а семья, воспитывающая одного сироту в возрасте до трех лет, будет иметь право на 100% фактической потери дохода или среднюю заработную плату (наивысшее из двух).
Семья с двумя сиротами в первый год получит 250% от фактической потери дохода или средней зарплаты за обоих родителей. Семья с двумя сиротами в возрасте до трех лет – оба оба родителя получат помощь в размере 175% от потери дохода или средней заработной платы (в зависимости от того, что выше).
Семья с двумя сиротами в возрасте до 15 лет – один из родителей получит 125% от потери дохода или от средней зарплаты. Семья с двумя сиротами в возрасте от 15 до 18 лет получит выплату в размере 100% от потери дохода или средней зарплаты (в настоящее время они получают 50%).
Семьи, воспитывающие двух и более сирот, родители которых были убиты при терактах, также получат увеличенную помощь. Изменения будут распространяться и на семьи родителей-одиночек, воспитывающих сирот, чьи родители погибли при терактах.