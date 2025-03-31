x
31 марта 2025
|
последняя новость: 18:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 18:00
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет утвердил создание Управления по борьбе с бедностью в Израиле

Кнессет
Социальные проблемы
Бедность
время публикации: 31 марта 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 17:12
Кнессет утвердил создание Управления по борьбе с бедностью в Израиле
Lara Savage/Flash 90

На пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях законопроект о создании Национального управления по борьбе с бедностью: это ведомство будет создано в составе министерства социального обеспечения, и оно будет отвечать за разработку программ по сокращению бедности и предотвращению ее появления.

Министр социального обеспечения должен будет назначить комиссию из 29 человек, которые будут формировать политику и направление деятельности Управления. В состав этой комиссии войдут представители различных министерств, а также общественные деятели, обладающие знаниями и опытом в сфере борьбы с бедностью. Деятельность управления будет финансироваться из бюджета министерства социального обеспечения.

Национальное управление по борьбе с бедностью должно будет разработать многолетнюю национальную программу, а также ежегодные программы по борьбе с бедностью, оно будет контролировать их реализацию, координацию между правительственными учреждениями и местными органами власти, консультировать правительство и помогать распределять продукты нуждающимся.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 05 марта 2025

Профессор Ярон Зелиха: ультраортодоксы – не бремя для экономики
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 декабря 2024

"Битуах Леуми" представил отчет о бедности: в Израиле почти два миллиона бедных
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 декабря 2024

"Латет": почти 40% израильских детей находятся ниже уровня бедности
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 05 июля 2024

Ультраортодоксальный сектор получает от государства больше услуг и субсидий, чем платит налогов