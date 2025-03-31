Кнессет утвердил создание Управления по борьбе с бедностью в Израиле

На пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях законопроект о создании Национального управления по борьбе с бедностью: это ведомство будет создано в составе министерства социального обеспечения, и оно будет отвечать за разработку программ по сокращению бедности и предотвращению ее появления.

Министр социального обеспечения должен будет назначить комиссию из 29 человек, которые будут формировать политику и направление деятельности Управления. В состав этой комиссии войдут представители различных министерств, а также общественные деятели, обладающие знаниями и опытом в сфере борьбы с бедностью. Деятельность управления будет финансироваться из бюджета министерства социального обеспечения.

Национальное управление по борьбе с бедностью должно будет разработать многолетнюю национальную программу, а также ежегодные программы по борьбе с бедностью, оно будет контролировать их реализацию, координацию между правительственными учреждениями и местными органами власти, консультировать правительство и помогать распределять продукты нуждающимся.