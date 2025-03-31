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Экономика

1 апреля в Израиле подорожает шоколадная продукция

Потребление
время публикации: 31 марта 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 08:23
1 апреля в Израиле подорожает шоколадная продукция
Photo by Diane Bondareff/Invision for Kinder/AP Images

Компания Mars сообщила о немедленном повышении цен на производимые ею конфеты и сладости в Израиле на 10-15%.

В портфеле продукции компании – шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix и Bounty, конфеты M&M's и Skittles.

Также в апреле вступит в силу повышение на 9% цен на шоколадную продукцию, импортируемую компанией "Премиум".

В частности, дороже станут шоколадные яйца "Киндер", шоколадная паста "Нутелла", конфеты "Ферреро Роше" и т.д.

Экономика
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