«Аркия» начнет обслуживать полеты из Израиля в Минск

Израильская авиакомпания "Аркия" открыла продажу билетов на прямые рейсы в Минск, столицу Беларуси, прямое авиасообщение с которым было прервано весной 2022 года.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, начиная с 2 февраля. На данный момент билеты продаются только на февраль-март. Не ясно, будет ли маршрут обслуживаться в весенне-летний сезон.

Стоимость билетов – от 240 долларов в одном направлении.