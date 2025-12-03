x
03 декабря 2025
"Аркия" начнет обслуживать полеты из Израиля в Минск

время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 10:34
«Аркия» начнет обслуживать полеты из Израиля в Минск
Израильская авиакомпания "Аркия" открыла продажу билетов на прямые рейсы в Минск, столицу Беларуси, прямое авиасообщение с которым было прервано весной 2022 года.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, начиная с 2 февраля. На данный момент билеты продаются только на февраль-март. Не ясно, будет ли маршрут обслуживаться в весенне-летний сезон.

Стоимость билетов – от 240 долларов в одном направлении.

