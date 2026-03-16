"Господин Никто против Путина" удостоен "Оскара"

В Лос-Анджелесе проходит 98-я ежегодная церемония вручения кинопремии "Оскар". В категории "Лучший документальный фильм" победа присуждена фильму "Господин Никто против Путина", снятому школьным педагогом-организатором Павлом Таланкиным и режиссером-документалистом Дэвидом Боренштейном в российской школе после вторжения России в Украину.

Статуэтку создателям фильма вручил телеведущий Джимми Киммел.

Израиль в этом году был представлен в двух короткометражных категориях: фильм Майера Левинсона-Блаунта "Пятно мясников" номинировался на "Оскар" в категории лучший игровой короткометражный фильм, а картина Хилы Медалии "Детей больше нет: были и исчезли" – в категории лучший короткометражный документальный фильм. Однако обе израильские работы остались без наград: в документальной короткометражной категории победил фильм "Все пустые комнаты", а в игровом короткометражном конкурсе – "Певцы".