Офис Нетаниягу объявил о первой попытке создать основу для экономических отношений с Ливаном
время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 10:26
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора Ливана.
"Это первая попытка создать основу для экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном", – сказано в сообщении офиса главы правительства.
Официальный Бейрут пока не комментирует эту информацию.
О каких именно экономических инициативах идет речь, пока неизвестно.