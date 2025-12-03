Офис Нетаниягу объявил о первой попытке создать основу для экономических отношений с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора Ливана.

"Это первая попытка создать основу для экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном", – сказано в сообщении офиса главы правительства.

Официальный Бейрут пока не комментирует эту информацию.

О каких именно экономических инициативах идет речь, пока неизвестно.