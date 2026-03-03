x
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 22:48
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильтянам разрешили работать 14 часов в сутки

Рынок труда
время публикации: 03 марта 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 21:51
Израильтянам разрешили работать 14 часов в сутки
Michael Giladi/Flash90

Министр труда Ярив Левин подписал указ, разрешающий увеличить общее допустимое количество часов сверхурочной работы.

Указ призван обеспечить непрерывность функционирования экономики, которая понесла значительный урон вследствие масштабного призыва резервистов, закрытия учебных заведений и трудностей с доставкой работников на рабочие места.

Максимальная продолжительность рабочего дня увеличена до 14 часов в день (включая сверхурочные) при наличии согласия работника и предоставлении перерыва не менее 15 минут между 12-м и 14-м часами рабочего дня.

Недельная рабочая квота сверхурочных часов увеличена до 25 часов в неделю, месячная – до 90 часов в месяц.

Работодатели, в штате которых более 20 сотрудников, смогут воспользоваться положениями указа только при условии отсутствия не менее 20% работников штата или рабочей смены.

При составлении графика сверхурочных работодатель обязан принимать во внимание нужды работников, обусловленные особым положением в тылу.

Разрешение остаётся в силе до 12 марта 2026 года либо до окончания действия режима особого положения в тылу – в зависимости от того, что наступит раньше.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook