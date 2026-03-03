Израильтянам разрешили работать 14 часов в сутки

Министр труда Ярив Левин подписал указ, разрешающий увеличить общее допустимое количество часов сверхурочной работы.

Указ призван обеспечить непрерывность функционирования экономики, которая понесла значительный урон вследствие масштабного призыва резервистов, закрытия учебных заведений и трудностей с доставкой работников на рабочие места.

Максимальная продолжительность рабочего дня увеличена до 14 часов в день (включая сверхурочные) при наличии согласия работника и предоставлении перерыва не менее 15 минут между 12-м и 14-м часами рабочего дня.

Недельная рабочая квота сверхурочных часов увеличена до 25 часов в неделю, месячная – до 90 часов в месяц.

Работодатели, в штате которых более 20 сотрудников, смогут воспользоваться положениями указа только при условии отсутствия не менее 20% работников штата или рабочей смены.

При составлении графика сверхурочных работодатель обязан принимать во внимание нужды работников, обусловленные особым положением в тылу.

Разрешение остаётся в силе до 12 марта 2026 года либо до окончания действия режима особого положения в тылу – в зависимости от того, что наступит раньше.