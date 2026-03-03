x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Warner Brothers судятся с "Шуферсалем" за нарушение авторского права на супергероев

Авторское право
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:58
Warner Brothers судятся с "Шуферсалем" за нарушение авторского права на супергероев
AP Photo/Tony Gutierrez

Компания DC Comics, дочерняя структура медиакорпорации Warner Brothers, подала иск о нарушении авторских прав и товарных знаков против израильской розничной сети "Шуферсаль".

Сумма иска – 400 тысяч шекелей плюс судебные издержки и гонорары адвокатов.

Согласно материалам иска, "Шуферсаль" самостоятельно произвела рекламный ролик, распространяемый в социальной сети TikTok для продвижения продаж, в котором без разрешения использованы образы Супермена и Супергерл.

Компания подчеркивает, что никогда не давала "Шуферсалю" разрешения на использование этих персонажей в рекламных целях.

"Цель ответчика – присвоить плоды усилий, ресурсов, таланта и творческого труда, вложенных истцом в создание персонажей, не неся при этом никаких собственных затрат", – говорится в исковом заявлении.

Кроме того, адвокаты Warner Brothers отмечают, что компания заключила лицензионное соглашение на использование своих персонажей с конкурентом "Шуферсаля", что "усугубляет ущерб от несанкционированного использования".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook