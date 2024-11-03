The Marker: несмотря на оптимистические отчеты, Intel не удается преодолеть кризис

Компания Intel, ранее сообщившая о значительных сокращениях, затронувших и Израиль, опубликовала отчет на третий квартал года, согласно которому, полученный компанией доход составил 13,3-14,3 миллиарда долларов. Это привело к 8% росту стоимость акций Intel, сообщает The Marker.

В то же время отчет свидетельствует: компания еще не преодолела глубокий кризис. Доходы по сравнению с предыдущим годом сократились на 6%, а чистый убыток, одной из основных причин которого стала финансовая реорганизация, превысила 16 млрд долларов.

Еще одной проблемой стало медленное внедрение чипов искусственного интеллекта Gaudi, которым не удается существенно потеснить на рынке разработку компании NVIDIA. Gaudi – разработка израильской компании Habana Labs. В 2019 году Intel приобрел компанию за два миллиарда долларов в 2019 году.

Издание напоминает: Intel – самый крупный работодатель в израильском хайтеке, и ее успехи или неудачи будут иметь непосредственное влияние на экономику Израиля в целом.