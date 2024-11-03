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Мир

Выборы президента США: более 75 млн избирателей проголосовали досрочно

время публикации: 03 ноября 2024 г., 05:25 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 05:32
Выборы президента США: более 75 млн избирателей проголосовали досрочно
AP Photo/John Locher

Более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета штата Флорида.

Согласно указанному источнику, досрочно воспользовались избирательным правом 75093872 жителя США. Более 40,7 млн из них отдали свой голос лично на избирательных участках, примерно 34,4 млн проголосовали по почте.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (8,6 млн), Флорида (7,8 млн), Калифорния (7 млн), Северная Каролина (4,2 млн) и Джорджия (4 млн).

Очередные всеобщие выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии – действующий вице-президент Камала Харрис.

Мир
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