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Экономика

Paypal разрешит принимать оплату в криптовалюте

Финансы
Криптовалюта
время публикации: 04 августа 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 09:33
Paypal разрешит принимать оплату в криптовалюте
AP Photo/Jeff Chiu, File

Платформа электронных денежных транзакций Paypal объявила, что со следующей недели откроет своим клиентам возможность приема платежей в криптовалюте.

Клиенту платеж будет поступать уже переведенным в доллары США или в стейблкойны PYUSD (криптовалюта с фиксированной привязкой к доллару США).

Платящая сторона может пользоваться для платежа криптовалютами Bitcoin, Ethereum и различные стейблкойны.

На первом этапе речь идет только о клиентах в США. Размер комиссии для начала будет составлять 0,99%, а затем вырастет до 1,5%. Кроме того, компания будет предлагать 4% годовых на хранящиеся в кошельке PYUSD.

Экономика
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