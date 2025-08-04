Paypal разрешит принимать оплату в криптовалюте

Платформа электронных денежных транзакций Paypal объявила, что со следующей недели откроет своим клиентам возможность приема платежей в криптовалюте.

Клиенту платеж будет поступать уже переведенным в доллары США или в стейблкойны PYUSD (криптовалюта с фиксированной привязкой к доллару США).

Платящая сторона может пользоваться для платежа криптовалютами Bitcoin, Ethereum и различные стейблкойны.

На первом этапе речь идет только о клиентах в США. Размер комиссии для начала будет составлять 0,99%, а затем вырастет до 1,5%. Кроме того, компания будет предлагать 4% годовых на хранящиеся в кошельке PYUSD.