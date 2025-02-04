Трамп связал продолжение военной помощи с поставками редкоземельных металлов из Украины

Президент США Дональд Трамп 3 февраля дал понять, что хочет заключить сделку с Украиной, обусловив продолжение оказания военной помощи этой стране поставками из Украины редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом пишет издание The Hill.

В публикации отмечается, что из заявления Трампа, прозвучавшего на пресс-конференции в Овальном кабинете, неясно, идет ли речь только о редкоземельных элементах (скандий, иттрий и лантаноиды - лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), или также о литии и титане, значительными запасами которых обладает Украина.

Ранее, представляя "План победы", президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности к поставкам стратегическим партнерам "природных ресурсов и критически важных металлов стоимостью в триллионы долларов США", включая уран, титан, литий и графит.