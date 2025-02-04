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Экономика

ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла до рекордного уровня

Рынок труда
Статистика
время публикации: 04 февраля 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 21:35
ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла до рекордного уровня
Nati Shohat/Flash90

Согласно предварительным данным центрального статистического бюро, в декабре 2024 года средняя зарплата в Израиле выросла на 10% до 14434 шекелей брутто, что является историческим рекордом.

Прошлый рекорд был установлен в марте 2024 года, когда средняя зарплата составляла 14038 шекелей.

Следует отметить, что декабрьский рост средней зарплаты является сезонным явлением, однако в этом году он оказался существенно сильнее обычного.

Экономика
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