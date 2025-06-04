Минобороны Израиля объявило о рекордном экспорте вооружений

Министерство обороны Израиля сообщило 4 июня, что в 2024 году был побит абсолютный рекорд по экспорту продукции военного назначения из Израиля.

По данным минобороны, в прошлом году Израиль экспортировал такой продукции на $14,8 млрд – примерно на 13% больше, чем в 2023 году.

Более половины сделок было заключено на сумму свыше $100 млн. Причем свыше 50% таких сделок заключались с европейскими странами.

Отмечен особо значительный рост экспорта систем ПВО, спутниковых и космических технологий.

Также отмечается, что за последние пять лет экспорт израильской продукции военного назначения увеличился более чем на 100%.