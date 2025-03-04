Boston Scientific покупает израильский медицинский стартап за полмиллиарда долларов

Американская корпорация Boston Scientific, занимающаяся производством медицинского оборудования, объявила о покупке израильской стартап-компании SoniVie.

Стоимость сделки составляет 540 миллионов долларов, из которых 360 миллионов долларов немедленно, а еще 180 миллионов долларов по мере достижения компанией определенных показателей.

SoniVie разработала внутрисосудистое устройство, разработанное для процедур денервации почек с целью лечения пациентов, страдающих от неконтролируемой гипертонии.

Компания была создана в 2014 году и за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 85 миллионов долларов.