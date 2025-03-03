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Израиль

Депутат Хамед Амар: "Нет никаких друзских террористов"

время публикации: 03 марта 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 17:32
Депутат Хамед Амар: "Нет никаких друзских террористов"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Хамед Амар от партии "Наш дом Израиля" – друз, житель Шфарама – на пленарном заседании Кнессета выступил с комментарием по поводу сегодняшнего теракта в Хайфе.

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Хамед Амар подчеркнул, что все жители Шфарама осуждают действия террориста, который тоже проживал в Шфараме и был из друзской общины.

Депутат заявил, что террорист был психически больным человеком, получавшим пособие от Института национального страхования (Битуах леуми).

"Нет никаких друзских террористов и никогда не было друзских террористов", – заявил Амар, потребовав от полиции извинений за то, что они так назвали того, кто совершил нападение в Хайфе.

Как сообщалось ранее, теракт совершил Айтару Шахин. В последнее время он жил в Германии, в Израиль он вернулся около недели назад.

В результате теракта погиб израильский араб 62-летний Хасан Дахамшэ (Карим), проживавший в арабском населенном пункте Кафр-Кана. Еще четыре человека получили ранения.

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