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Экономика

Средняя зарплата в феврале составляла 13773 шекеля в месяц

Статистика
время публикации: 04 мая 2025 г., 21:01 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 21:01
Средняя зарплата в феврале составляла 13773 шекеля в месяц
Nati Shohat/Flash90

По данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, средняя заработная плата наемного работника составляла в феврале текущего года 13773 шекеля в месяц, что на 2% больше, чем в феврале 2024 года (13504 шекеля).

Средняя зарплата наемного работника в постоянных ценах (с поправкой на индекс потребительских цен) составила 11320 шекелей в месяц, что на 1,4% ниже, чем в феврале 2024 года (11478 шекелей).

Количество рабочих ставок в Израиле составляло в отчетный период 4,039 миллиона, что на 0,7% ниже, чем в январе 2025 года (4,065 миллиона) и на 2,1% выше, чем в феврале 2024 года (3,957 миллиона).

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