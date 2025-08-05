Государство снова заберет один день оздоровительных выплат

Зарплата за июль в Израиле традиционно выше, чем в другие месяцы, за счет оздоровительных выплат. Размер выплат зависит от стажа работника и от того, работает ли он в частном или в общественном секторе.

Сумма выплаты брутто для полной ставки в этом году составит от 1672 шекелей для работника со стажем 1 год в частном секторе до 5710 шекелей для работника со стажем 25 лет и более в общественном секторе.

При этом выплаты могли быть на 418 или на 471 шекель больше (в зависимости от сектора), однако как и в год назад, государство согласовало с Всеобщей федерацией профсоюзов изъятие одного дня оздоровительных выплат для сокращения дефицита госбюджета.

В общественном секторе государство просто выплатит работникам на 471 шекель меньше, а в частном секторе работодатели будут обязаны перечислить государству 418 шекелей за каждого работника на полную ставку.

Следует отметить, что работникам с зарплатой до 6150 шекелей в месяц брутто будут удержаны полдня оздоровительной выплаты.