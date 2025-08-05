США продали Нидерландам оружие для Украины на сумму около $600 млн

Постоянный представитель США при NATO Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg сообщил, что Соединенными Штатами Нидерландам были проданы оружие и боеприпасы на сумму $578 млн для последующей поставки в Украину.

По словам Уитакера, эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности между США и NATO о приобретении странами блока американского оружия для Украины. Он выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие государства, которые смогут поставлять Киеву "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по NATO будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран, напоминает "Интерфакс".