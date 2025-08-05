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Экономика

США продали Нидерландам оружие для Украины на сумму около $600 млн

Война в Украине
США
Украина
Вооружения
NATO
время публикации: 05 августа 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 08:01
Постоянный представитель США при NATO Мэттью Уитакер
AP Photo/Paul Vernon

Постоянный представитель США при NATO Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg сообщил, что Соединенными Штатами Нидерландам были проданы оружие и боеприпасы на сумму $578 млн для последующей поставки в Украину.

По словам Уитакера, эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности между США и NATO о приобретении странами блока американского оружия для Украины. Он выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие государства, которые смогут поставлять Киеву "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по NATO будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран, напоминает "Интерфакс".

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