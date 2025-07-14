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Мир

После заявлений Трампа о поставках оружия Украине в Киев прибыл его спецпредставитель Келлог

Война в Украине
Украина
США
время публикации: 14 июля 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 13:21
После заявлений Трампа о поставках оружия Украине в Киев прибыл его спецпредставитель Келлог
Посольство США в Украине

14 июля в Киев прибыл специальный представитель президента США Кит Келлог. На вокзале его встретил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Эмиссар Дональда Трампа пробудет в Украине несколько дней.

"Сейчас есть много тем для разговоров по обороне, укреплению безопасности, оружии, санкциях, защите украинцев и усилению сотрудничества между Украиной и США", – отметил Ермак, добавив, что Россия не хочет прекращать огонь, и Украина поддерживает принцип США "мир через силу".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с Келлогом в Риме 9 июля. Тогда глава государства сообщил, что на переговорах шла речь о поставках американского оружия Украине и санкциях против России.

13 июля президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по пути из Нью-Джерси в Вашингтон, заявил, что Украина вскоре получит дополнительные комплексы Patriot.

"Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются", – сказал он, отметив, что Украина получит и другие виды вооружений и военного оборудования, но заплатит за них.

При этом Трамп отметил, что комплексы ПВО Patriot "необходимы для защиты (Украины), потому что Путин может "говорить красиво", но потом бомбит всех".

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