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Экономика

Работникам управления древностей повысят зарплаты и сократят рабочие часы

Археология
Профсоюзы
время публикации: 05 декабря 2024 г., 22:44 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 22:44
Работникам Управления древностей повысят зарплаты и сократят рабочие часы
Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Аладжем

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), министерство финансов, руководство и рабочий комитет Управления древностей подписали новый коллективный трудовой договор, действие которого будет распространяться на 550 работников управления.

Договор, действующий до марта 2028 года, предусматривает выплату работникам одноразового бонуса в размере 2500 шекелей, повышение зарплат в несколько этапов, суточные доплаты за определенные виды работы, механизмы премирования по итогам года.

Также работникам управления сократят рабочую неделю до 40 часов, будут оплачивать до 45 дней учебы и повышения квалификации и субсидировать питание в рабочие часы.

Экономика
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