Работникам управления древностей повысят зарплаты и сократят рабочие часы

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), министерство финансов, руководство и рабочий комитет Управления древностей подписали новый коллективный трудовой договор, действие которого будет распространяться на 550 работников управления.

Договор, действующий до марта 2028 года, предусматривает выплату работникам одноразового бонуса в размере 2500 шекелей, повышение зарплат в несколько этапов, суточные доплаты за определенные виды работы, механизмы премирования по итогам года.

Также работникам управления сократят рабочую неделю до 40 часов, будут оплачивать до 45 дней учебы и повышения квалификации и субсидировать питание в рабочие часы.