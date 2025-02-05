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Экономика

Утверждено: заложники и их близкие защищены от увольнения полгода после возвращения

Кнессет
Заложники
Законы
время публикации: 05 февраля 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 18:14
Утверждено: заложники и их близкие защищены от увольнения полгода после возвращения
Yonatan Sindel/Flash90

На пленарном заседании Кнессета был во втором и третьем чтениях принят закон, запрещающий вернувшихся из плена заложников и их близких от увольнения в течение шести месяцев после возвращения из плена. Речь идет о поправке к закону о правах работников в чрезвычайной ситуации. За поправку проголосовали 10 депутатов Кнессета, выступавших против не было.

В рамках утвержденной поправки было принято решение продлить действие временного закона, предоставляющего социальную и экономическую защиту различным группам населения, таким как эвакуированные, супруги и/или родители детей сотрудников служб безопасности и резервистов, до 30 июня 2026 года.

При этом, отмечает 14 канал ИТВ, период защиты от увольнения для заложников, пропавших без вести и для членов их семей будет действовать до 31 декабря 2025 года – и заложники, вернувшиеся до конца календарного года, а также их близкие, будут защищены от увольнения в течение шести месяцев со дня возвращения домой.

Кроме того, работники, чьи супруги и/или родители их детей служат в силах безопасности, включая резервистов, а также работники, отсутствовавшие или не работавшие из-за закрытия учебного заведения по распоряжению местных властей или самого учебного заведения, будут защищены до 6 июля 2025 года или до окончания срока действия объявления особого положения в тылу, в зависимости от того, что наступит раньше. Те, кто был эвакуирован из своих домов, будут защищены до этой даты, независимо от статуса объявления особого положения в тылу.

Экономика
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